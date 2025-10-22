Galliani Milan si complica il ritorno in rossonero? Ecco la situazione attuale

Calcionews24.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Galliani Milan, ritorno in salita: il nodo è il ruolo nel nuovo organigramma. La situazione L’idea di rivedere Adriano Galliani al Milan continua a far battere il cuore di molti tifosi rossoneri. La sola accoppiata “Galliani Milan” evoca un’epoca irripetibile, fatta di trofei, colpi di mercato da maestro e un’identità chiara a livello internazionale. Otto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

galliani milan si complica il ritorno in rossonero ecco la situazione attuale

© Calcionews24.com - Galliani Milan, si complica il ritorno in rossonero? Ecco la situazione attuale

News recenti che potrebbero piacerti

galliani milan complica ritornoMilan, l'opzione Galliani è ancora sul tavolo: cosa filtra sul ritorno - Milan, i tifosi invocano il ritorno di Adriano Galliani: dalla stretta di mano con Gerry Cardinale alla fase di riflessione, ecco cosa sta succedendo. Segnala msn.com

galliani milan complica ritornoGalliani torna al Milan, gli aggiornamenti: scelta fatta sul ruolo - A che punto siamo per il ritorno al Milan di Adriano Galliani: gli aggiornamenti e tutto quello che c'è da sapere sui tempi e sui ruoli ... milanlive.it scrive

Milan, cosa filtra sul ritorno di Galliani: spunta un retroscena - Sono ormai settimane che non si fa che parlare di un possibile rientro all’interno dell’organigramma rossonero da parte ... Segnala calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Galliani Milan Complica Ritorno