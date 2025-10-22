Galleria Fidanda dal 25 ottobre la mostra fotografica US di Marco Di Coscio
Dal 25 ottobre al 21 novembre la Galleria Fidanda ospiterà la mostra fotografica US” di Marco Di Coscio a cura di Cecilia Faleni. Un percorso visivo che invita il visitatore a esplorare le due anime centrali della ricerca dell'artista: i tableaux, costruzioni visive dal forte impianto narrativo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
