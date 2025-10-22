Galaxy XR è ufficiale | il primo visore Android XR inaugura una nuova era
Samsung ha ufficialmente svelato il suo nuovo Galaxy XR, il primo visore per la realtà aumentata mosso da Android XR L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Super Mario Galaxy Movie: trapelati i primi screenshot del trailer? Sta circolando in rete un presunto leak del film di Super Mario Galaxy, con immagini che potrebbero provenire direttamente dal trailer ufficiale! Le foto sarebbero apparse su 4chan, e secon - facebook.com Vai su Facebook
REDMAGIC 11 Pro ufficiale: smartphone da gaming con raffreddamento ibrido - X Vai su X
Samsung Galaxy XR ufficiale: il visore da 1.800 dollari con display da 27 Megapixel, chip Snapdragon XR2+ Gen 2 e compatibilità con le app Android - 800 dollari con display da 27 Megapixel, chip Snapdragon XR2+ Gen 2 e compatibilità con app Android. Scrive cellulare-magazine.it
Samsung lancia il Galaxy XR, visore AR/VR con Android XR e Gemini - Samsung presenta il nuovo Galaxy XR, visore mixed reality con Android XR, display 4K micro- Secondo ispazio.net
Samsung Galaxy XR: il primo visore ha una data d’uscita ufficiale - Il primo visore Samsung Galaxy XR sta arrivando: la presentazione è fissata tra appena una manciata di giorni. Scrive gizchina.it