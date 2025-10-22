Galatasaray è Osimhen show | doppietta al Bodo Glimt

Super Osimhen a Istanbul: doppietta e vittoria per 3-1 del suo Galatasaray contro il BodoGlimt: guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Galatasaray, è Osimhen show: doppietta al Bodo Glimt

Napoli, hai visto Osimhen? L’ex azzurro strapazza il Bodø/Glimt e fa volare il Galatasaray: terzo gol per il nigeriano in questa Champions dove aveva già colpito e affondato il Liverpool - facebook.com Vai su Facebook

Diretta/ Galatasaray Bodo Glimt (risultato finale 3-1): Osimhen trascina i suoi (Champions League 2025) - Diretta Galatasaray Bodo Glimt streaming video tv: la squadra turca reduce dalla vittoria sul Liverpool ospita i norvegesi in Champions League. Lo riporta ilsussidiario.net

Galatasaray, Osimhen: il gol in rovesciata è uno spettacolo - Victor Osimhen è stato un grande protagonista nell'ultima partita vinta dal Galatasaray (3- Da sport.sky.it

Osimhen subito decisivo, Galatasaray show: in gol anche Mertens - Osimhen si è dovuto accontentare dell'assist e ha esultato come se il gol fosse suo in una partita senza storia, sbloccata da Sanchez dopo soli tre minuti. Riporta corrieredellosport.it