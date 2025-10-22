Furto di materiale ferroso presso un cantiere | denunciati tre soggetti

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita, a seguito di un’attenta attività investigativa supportata dalla visione dei filmati di videosorveglianza e dalla raccolta di testimonianze, hanno individuato e deferito all’Autorità Giudiziaria tre soggetti, originari delle province di Benevento e Caserta, ritenuti responsabili di un furto aggravato presso un cantiere della Telese Scarl – Alta Velocità, sito nel comune di Solopaca. Secondo quanto ricostruito dai militari, due giovani residenti nel comune termale di Telese Terme, in concorso con un operaio dello stesso cantiere, avrebbero utilizzato una gru in dotazione al sito per caricare su un mezzo pesante alcune barre in ferro per un peso complessivo di circa 30 quintali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Furto di materiale ferroso presso un cantiere: denunciati tre soggetti

