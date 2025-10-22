Furto di energia e slot machine illegali in un club di Taranto maxi multa da 181mila euro
Sospeso per 15 giorni un club privato a Taranto: presidente denunciato per ricettazione e furto aggravato di energia elettrica. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
TARANTO - Il provvedimento dopo una serie di controlli: denunciato il presidente per furto di energia e ricettazione. Sanzioni per 181 mila euro Vai su Facebook
