Furto di energia e slot machine illegali in un club di Taranto maxi multa da 181mila euro

Sospeso per 15 giorni un club privato a Taranto: presidente denunciato per ricettazione e furto aggravato di energia elettrica. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

furto di energia e slot machine illegali in un club di taranto maxi multa da 181mila euro

