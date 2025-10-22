Furto da 88 milioni al Louvre | il museo riapre ma resta l’allarme

Il Museo del Louvre torna ad accogliere il pubblico dopo tre giorni di chiusura forzata, segno tangibile della sfida lanciata dalla rapina di gioielli avvenuta domenica 19 ottobre. L’istituzione parigina riapre le sue porte in un clima di tensione e indagini ancora in corso, mentre si cerca di ripristinare la fiducia nel sistema di sicurezza. Il valore del bottino e l’apertura delle indagini. Le indagini procedono a ritmo serrato per ricostruire l’esatta dinamica del colpo. Il Louvre ha stimato martedì che il bottino comprende otto gioielli, il cui valore complessivo si aggira attorno agli 88 milioni di euro, cifra definita «estremamente spettacolare» dal procuratore di Parigi, Laure Beccuau. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Furto da 88 milioni al Louvre: il museo riapre, ma resta l’allarme

