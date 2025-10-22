Furto al Louvre Lupin diventa realtà | i ladri copiano la serie Netflix e la polizia brancola nel buio
Immaginate un operaio del Louvre che architetta un piano geniale per rubare i gioielli di Napoleone. No, non è solo la trama della prima stagione della serie tv « Lupin» (con protagonista Omar Sy nei panni di Assane Diop): è praticamente la fotografia del colpo reale che si è consumato il 19 ottobre 2025 al Musée du Louvre di Parigi. A colpire non sono solo i gioielli andati perduti, ma le somiglianze quasi da fotocopia con la fiction, che fanno sorridere — ma anche sobbalzare. Il copione cinematografico – con qualche variante. In «Lupin», Assane Diop è un ex addetto alle pulizie del Louvre che si ispira alle gesta del celebre ladro gentiluomo Arsenio?Lupin: travestimenti, astuzia, conoscenza del museo e. 🔗 Leggi su Panorama.it
