Furiosa si alza e va via Terremoto a Uomini e Donne l’addio della dama spiazza il dating

Nuova registrazione movimentata negli studi di Uomini e Donne, dove la protagonista assoluta è stata una donna. La dama, che da alcune settimane sta frequentando due cavalieri, entrambi di nome Federico, è finita al centro dell’attenzione per un colpo di scena che ha spiazzato il pubblico e gli stessi protagonisti del dating show di Maria De Filippi. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni nelle sue anticipazioni, la puntata è stata segnata da momenti di forte tensione, culminati con una dichiarazione, un rifiuto e una clamorosa uscita di scena. La dama, dopo giorni di incertezze e confronti, ha deciso di dichiararsi apertamente a Federico Mastrostefano, mostrando di voler proseguire con lui il proprio percorso nel programma. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it