Furiosa lite condominiale Aveva pistola finta e taser

Ilrestodelcarlino.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima le parole, poi gli insulti e poi il violento scontro in cui sono spuntati un taser e una pistola. Il drammatico episodio si è consumato a causa di una lite condominiale in un palazzo di Lido Tre Archi, dove i carabinieri di Fermo, con il supporto dei colleghi della sezione radiomobile del Norm e quelli di Porto San Giorgio sono intervenuti per sedare gli animi. Ad allertare le forze dell’ordine è stato un residente attirato dalle grida e i militari dell’Arma, una volta sul posto, hanno scoperto che era in corso una violenta lite tra tre condomini per banali questioni di vicinato, come rumori molesti e incomprensioni varie che duravano ormai da tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

