Fuoco nell’hinterland leccese Le fiamme colpiscono due auto di un rivenditore di veicoli

SAN PIETRO IN LAMA – Parte l’incendio da una vettura, ma si propaga anche a quella accanto. Nella notte, poco dopo le 3, i vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti a San Pietro in Lama, in via Genova, per le fiamme che hanno interessato una Volkswagen Fox e una Seat Altea. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

