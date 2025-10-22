funerali pilotati quelli non sono infermieri

"Rispetto a quanto accaduto (nel periodo tra gennaio e maggio 2020, alcuni addetti alle camere mortuarie in cambio di denaro da parte di pompe funebri, avevano fornito servizi che esulavano dai loro compiti. Inoltre avrebbero rivelato alle pompe funebri amiche le cosiddette ’salme libere’: cioè quelle per le quali i parenti non avevano ancora dato indicazioni. Erano sempre loro che - prosegue l’accusa - si adoperavano per assegnare le camere ardenti migliori a loro vantaggio. E che facilitavano o meno gli ingressi in obitorio, assumendo atteggiamenti, definiti dagli inquirenti, di ostruzione verso quelle pompe funebri che non facevano parte del delineato sistema), non è stato un infermiere a compiere l’atto, ma un ausiliarioun operatore sociosanitario (o altra figura)". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

