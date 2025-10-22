Funerali del cardinale Menichelli il cordoglio del Papa | Zelante pastore Chieti ricorda il suo vescovo con una messa
Sono stati celebrati in mattinata, a San Severino Marche (Macerata), i funerali del cardinale ed ex arcivescovo di Ancona e Chieti, Edoardo Menichelli, deceduto lunedì scorso all'età di 86 anni. “Un ricordo incancellabile di sapienza e guida spirituale e pastorale, i cui frutti sono ancora ben. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
