Fugge al posto di blocco I carabinieri lo inseguono Spacciatore in manette

Scene da film d'azione sulle strade poggibonsesi. Un pusher è stato arrestato dai carabinieri dopo un rocambolesco inseguimento in cui l'uomo, che aveva forzato un posto di blocco, ha cercato di disfarsi della droga lanciandola dal finestrino dell'auto. Si trattava di quaranta dosi di cocaina subito recuperate dai militari. Lo spacciatore aveva in tasca 5mila euro in contanti, il ricavato della vendita dello stupefacente ai clienti della Valdelsa. Le manette per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio sono scattate i polsi di un 35enne di origine albanese residente fuori dalla nostra provincia.

