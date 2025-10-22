Fuga dopo lo schianto contro due auto in sosta | perde pezzi in strada viene intercettato e multato

Fuga dopo lo schianto contro due auto in sosta. E' quanto accaduto nel tardo pomeriggio di sabato, intorno alle 18,30, in via Pacchioni, a Coriano. L'autore dell'incidente, un 48enne, è stato individuato dagli agenti della Polizia locale e dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

