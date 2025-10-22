Fuga di gas in via Masaccio strada chiusa Traffico in tilt a Firenze
Firenze, 22 ottobre 2025 – Fuga di gas sulla sede stradale in via Masaccio a Firenze dove i vigili del fuoco sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi. Poco dopo mezzogiorno la squadra della sede centrale si è messa ll’opera per garantire la sicurezza dei cittadini e dei passanti tra via Masaccio e l’intersezione con via Sandro Botticelli. Sul posto una squadra per i rilievi strumentali anche con personale di Toscana Energia. Per ragioni precauzionali la strada è stata chiusa e interrotta la circolazione tra via degli Artisti e via Fra Bartolomeo. Sul posto la polizia municipale per fare rispettare il divieto temporaneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
