Fuga da Fico e dal campo largo | in Campania centinaia di ex candidati di De Luca verso il centrodestra

A tre giorni dalla presentazione delle liste per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre aumentano i problemi per Roberto Fico e il campo largo. Malumori evidenti nel team di Vincenzo De Luca, il governatore uscente, che presenterà una sua lista, “A testa alta”. Il presidente potrebbe candidarsi ma nel suo gruppo c’è chi non accetta l’investitura dell’ex presidente della Camera e si sta spostando verso Forza Italia. Almeno 100 militanti passati in Forza Italia. Sono almeno un centinaio i militanti della formazione civica di Vincenzo De Luca che sono passati in Forza Italia. Si tratta perlopiù di amministratori locali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Fuga da Fico e dal campo largo: in Campania centinaia di ex candidati di De Luca verso il centrodestra

Scopri altri approfondimenti

I banditi incappucciati e armati di motoseghe. Poi la fuga in scooter Vai su Facebook

Non basta una foglia di Fico per coprire le spaccature, i distinguo e le guerre per bande che lacerano il @pdnetwork in #Campania. Dietro la candidatura di facciata, il caos regna sovrano: correnti controcorrenti, veti incrociati, liste parallele e fughe in avanti. Al - X Vai su X

Elezioni Campania, Fico trema. Cirielli è sempre più vicino. E nel Pd aleggia lo spettro di una clamorosa sconfitta - Clemente Mastella può avere difetti, come qualunque persona su questo pia ... affaritaliani.it scrive

Lista Fico. Il candidato del campo largo in Campania presenta i suoi “presentabilissimi” - Ed ecco, a Napoli, il quarantenne Giovanni Russo, responsabile di Masseria Ferraioli ad Afragola, grande bene confiscato alla camorra. Secondo msn.com

Regionali in Campania, Roberto Fico punge gli avversari: sono in confusione il campo largo stringe su programmi e liste - «Vedo molta confusione nel centrodestra: il candidato non è ancora ufficiale», è la freccia avvelenata che lancia nel campo avversario Roberto Fico. Riporta ilmattino.it