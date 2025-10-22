Fu colpita dall' alluvione dopo due anni riapre via Rio Rose Importante segnale di ritorno alla normalità
Riaperta via Rio Rose, interessata dal cedimento di parte dei terreni soprastanti a seguito degli eventi alluvionali del 2023. La chiusura della strada, durata oltre due anni, ha portato inevitabili disagi ai cittadini essendo la via principale di accesso al cimitero di Bertinoro Centro. Il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
