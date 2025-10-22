Fu colpita dall' alluvione del 2023 | conclusi a Cadignano i lavori sulla strada comunale di Marsignano

Forlitoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È terminato l'intervento a Cadignano, sulla strada comunale di Marsignano, che ha risolto il cedimento di valle per un tratto di circa 100 metri causato dagli eventi alluvionali del maggio 2023. I lavori, realizzati dalla ditta Clas di San Piero in Bagno, hanno previsto la ricostruzione della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

fu colpita dall alluvioneManutenzione cimiteri. In un anno fatti interventi per oltre 800.000 euro - Tanti gli interventi a Chiesanuova, la struttura fu duramente colpita dall’alluvione del 2023. Riporta msn.com

fu colpita dall alluvioneSferisterio ‘Macrelli’, la rinascita. Ok al restyling da mezzo milione - Faenza, l’Amministrazione comunale ha approvato il progetto di restauro e risanamento dell’area sportiva. Come scrive msn.com

fu colpita dall alluvioneL'alluvione, cosa rimane un anno dopo il disastro che ha cambiato Bologna - Tra il 19 e il 20 ottobre 2024 anche il capoluogo conobbe la paura dell'acqua e la devastazione del disastro ambientale. Segnala bolognatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Fu Colpita Dall Alluvione