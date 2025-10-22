Frutta e verdura già tagliate | pratiche ma davvero sicure?

Negli scaffali dei supermercati abbondano vaschette di frutta a pezzi e insalate “pronte da gustare”: un aiuto veloce per chi ha poco tempo ma vuole mantenere un’alimentazione sana. Tuttavia, dietro questa comodità si nascondono rischi spesso sottovalutati, che riguardano non solo la sicurezza. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Nella Giornata della frutta e della verdura celebriamo i colori e i sapori dell’autunno Protagonista la zucca, dolce e versatile, perfetta per mille ricette di stagione. Scopri tutta la freschezza del reparto ortofrutta Famila: la spesa fatta bene, a colori. - facebook.com Vai su Facebook

Frutta e verdura di stagione, la spesa di giugno - Dai meloni alle pesche, fino alle fragole e ai peperoni, giugno è il mese perfetto per iniziare ad acquistare la frutta tipica dell’estate. Lo riporta tg24.sky.it

Frutta e verdura di stagione, la spesa di luglio - Siamo nel pieno dell’estate, i termometri iniziano inesorabilmente a salire e in alcune città il caldo e l’afa possono diventare davvero insopportabili. Come scrive tg24.sky.it

Frutta e verdura? Proteggono (anche) la salute dei polmoni - Una mela al giorno forse non toglie il medico di torno, ma almeno protegge la salute dei polmoni. Lo riporta repubblica.it