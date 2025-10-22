Frusinate 13enne precipita dal balcone
22.05 E' grave lo studente di 13 anni che è precipitato nel vuoto dal balcone dell'appartamento di famiglia al 3° piano di una palazzina Ater a Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone). E' accaduto nel pomeriggio, poco dopo che il giovane era rientrato da scuola. Nella casa, stando ai primi accertamenti dei Carabinieri,era presente la madre. Il 13enne è in condizioni serie. Ha riportato diverse lesioni nella caduta: è stato necessario trasferimento in elicottero al Policlinico Gemelli di Roma, dove è in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
