Frosinone centrodestra al bivio | tensioni interne e il difficile cammino verso il rinnovo del Consiglio comunale

Frosinonetoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il terreno politico della provincia di Frosinone si presenta sempre più frammentato. Al centro delle polemiche c’è la gestione della ZES, una proposta che avrebbe potuto dare impulso all’economia locale coinvolgendo anche la provincia di Frosinone. La Lega, rappresentata dal deputato Nicola. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Regionali Campania, centrodestra al bivio: Cirielli resta il favorito, Fi spinge per il civico - Felici per la vittoria, ma preoccupati per le loro sorti ancora sconosciute, gli esponenti della coalizione di Governo in ... Come scrive ilmattino.it

Regionali, il centrodestra verso Annese: il "sì" dopo le Marche. Ma ancora tensioni e divisioni. Chi è - La scelta, quasi last minute, sarà ufficializzata molto probabilmente nell’arco della prossima settimana. Segnala quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Frosinone Centrodestra Bivio Tensioni