Frosinone cade dal terzo piano di casa | grave 13enne

(Adnkronos) – Uno studente di 13 anni è precipitato dal balcone dell'appartamento in cui vive con la famiglia al terzo piano di una palazzina di via Guido Rossa a Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone). L'adolescente è caduto nell'aiuola presente nel condominio riportando un politrauma degli arti superiori e toracico, ma è rimasto cosciente. Giunto sul posto il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

