Frosinone cade dal balcone al terzo piano | grave 13enne

(Adnkronos) – Uno studente di 13 anni è precipitato dal balcone dell’appartamento in cui vive con la famiglia al terzo piano di una palazzina di via Guido Rossa a Sant’Elia Fiumerapido (Frosinone). il ragazzino è caduto nell’aiuola presente nel condominio riportando un politrauma degli arti superiori e toracico, ma è rimasto cosciente. Giunto sul posto . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

frosinone cade balcone terzoFrosinone, cade dal terzo piano di casa: grave 13enne - Uno studente di 13 anni è precipitato dal balcone dell'appartamento in cui vive con la famiglia al terzo piano di una palazzina di via Guido Rossa a Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone). msn.com scrive

frosinone cade balcone terzoFrosinone, ragazzo di 13 anni precipita dal balcone: trasportato al Gemelli, è grave - I carabinieri ora stanno ricostruendo l'accaduto, per capire se si sia trattato di un incidente domestico, un malore improvviso oppure di un gesto volontario ... Come scrive msn.com

