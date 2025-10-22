FrecciaRosa 2025 eseguite oltre 400 prestazioni tra vaccini e screening nella tappa di Roma

Oltre 400 tra test, screening e consulenze sono state erogate in occasione della tappa romana di FrecciaRosa, un progetto promosso dal Gruppo FS e Fondazione IncontraDonna. Martedì 21 ottobre si è tenuta, presso gli spazi di FS Logistix allo scalo San Lorenzo, la campagna di sensibilizzazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

