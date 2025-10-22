Fratoianni a Meloni | Crisi climatica? Dichiarate guerra alla comunità scientifica di tutto il mondo il vostro è negazionismo

“Alla transizione, alla neutralità climatica e al Green Deal lei ha dichiarato guerra. In pratica lo ha fatto nei confronti della comunità scientifica di tutto il mondo. L’unica ideologia che vedo, qui, è la vostra, e sa come si chiama? Negazionismo”. Lo ha detto il leader di Sinistra italiana e deputato di Avs, Nicola Fratoianni, dopo le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue. Meloni ha ribadito il suo al Green Deal. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fratoianni a Meloni: “Crisi climatica? Dichiarate guerra alla comunità scientifica di tutto il mondo, il vostro è negazionismo”

News recenti che potrebbero piacerti

fratoianni "meloni fa solo quello che dice il suo amico Trump" - facebook.com Vai su Facebook

Vorrei dire una cosa a #Meloni e #Salvini: giù le mani dai lavoratori e lavoratrici in sciopero. Al fianco della #GlobalSumudFlotilla e del martoriato popolo di #Palestina. Fermare il #genocidio a #Gaza - X Vai su X

Fratoianni batte il chiodo fisso della sinistra: "Mandiamo a casa Meloni per la dignità dell'Italia" - Durante l’ultima puntata di In Altre Parole, il programma di approfondimento politico e culturale che va in onda ogni domenica sera, è andato in scena l’ennesimo comizio ... Come scrive ilgiornale.it

Toscana: Fratoianni a Tommasi, 'non ci sono soldi per affitti? chieda a Meloni' - “'Non è possibile avere costi altissimi degli affitti che incidono troppo sugli stipendi e colpiscono i giovani. Da iltempo.it

Meloni all'Assemblea Generale Onu: "Israele ha superato limite", e poi attacca giudici su migranti - Dalla guerra in Ucraina a quella Gaza, passando per la crisi migranti, il cambiamento climatico e la riforma dell'Onu, Meloni ha ... Come scrive it.euronews.com