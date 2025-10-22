Fratelli Giacomel nuovo showroom Audi a Milano e un' Academy per i giovani

Gazzetta.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La storica concessionaria lombarda rafforza la propria presenza a Milano, con un nuovo showroom in via Cassano d'Adda 3, e lancia iniziative su formazione, occupazione e inclusione sociale. "Insieme alle istituzioni, vogliamo essere protagonisti attivi nel costruire un futuro migliore per la città". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

