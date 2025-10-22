Fratelli d' Italia plaude alle zone rosse | Approccio concreto che mira a tutelare i cittadini
“Accogliamo con favore la decisione della Prefettura di istituire anche a Modena le cosiddette zone rosse, uno strumento utile per prevenire e contrastare la microcriminalità e le condotte moleste che da troppo tempo penalizzano la vivibilità di alcune aree della città. È una misura di buonsenso. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
FRATELLI D’ITALIA CELEBRA I TRE ANNI DI GOVERNO MELONI, EVENTO A POTENZA - X Vai su X
Fratelli d'Italia added a new photo. - Fratelli d'Italia - facebook.com Vai su Facebook
Sondaggi politici: Fratelli d’Italia sfonda il muro del 31%, il M5s non tiene il passo del Pd - Il sondaggio Swg per La7 fotografa un’Italia politica immobile: Fratelli d’Italia cresce, il Pd consolida, mentre il centrosinistra rincorre. Scrive blitzquotidiano.it
Casalduni, Franco Parente nuovo coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia - l Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia Sannio, guidato dal senatore Domenico Matera, annuncia l’adesione al partito del dott. Secondo ntr24.tv
Sondaggi politici, Fratelli d’Italia vola ma il Pd cresce più di tutti: chi vince - Fratelli d'Italia vola al 31% ma il partito che cresce di più è il Pd, che sale al 22,1% (+0,3%). Riporta fanpage.it