Fratelli d' Italia plaude alle zone rosse | Approccio concreto che mira a tutelare i cittadini

“Accogliamo con favore la decisione della Prefettura di istituire anche a Modena le cosiddette zone rosse, uno strumento utile per prevenire e contrastare la microcriminalità e le condotte moleste che da troppo tempo penalizzano la vivibilità di alcune aree della città. È una misura di buonsenso. 🔗 Leggi su Modenatoday.it