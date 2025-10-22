Fratelli d' Italia plaude alle zone rosse | Approccio concreto che mira a tutelare i cittadini

Modenatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Accogliamo con favore la decisione della Prefettura di istituire anche a Modena le cosiddette zone rosse, uno strumento utile per prevenire e contrastare la microcriminalità e le condotte moleste che da troppo tempo penalizzano la vivibilità di alcune aree della città. È una misura di buonsenso. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

