Frankenstein Junior torna nei cinema della Sicilia per Halloween

Palermotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna sul grande schermo il film che ha fatto la storia della comicità. Anche quest’anno, Frankenstein si prepara a radunare migliaia di fan in tutta Italia, pronti a celebrare il capolavoro di Mel Brooks come si deve: al cinema, in bianco e nero, e rigorosamente in costume!Ma con una novità. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

frankenstein junior torna cinemaTRAILER - "Frankenstein Junior" torna nei cinema della Campania per Halloween - Dopo aver riportato in sala 150 mila persone negli scorsi anni QUEST’ANNO È FRANKENSTEIN JUNIOR HALLOWEEN PARTY Il cult della risata torna al cinema: tutti in sala, travestiti da personaggi del film, ... Scrive napolimagazine.com

frankenstein junior torna cinemaFrankenstein Junior torna al cinema solo il 30 e 31 ottobre - Una commedia raffinata, surreale, dirompente, esilarante; il quarto e senza dubbio più riuscito film di Mel Brooks. Segnala mymovies.it

frankenstein junior torna cinemaFrankenstein Junior Halloween Party, al cinema il 30 e il 31 ottobre. Dress code: elegante e gotico! - Anche quest’anno, Frankenstein si prepara a radunare migliaia di fan in tutta Italia, pronti a celebrare il capolavoro di Mel ... Da deejay.it

Cerca Video su questo argomento: Frankenstein Junior Torna Cinema