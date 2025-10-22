Frankenstein Junior torna nei cinema della Sicilia per Halloween

Torna sul grande schermo il film che ha fatto la storia della comicità. Anche quest’anno, Frankenstein si prepara a radunare migliaia di fan in tutta Italia, pronti a celebrare il capolavoro di Mel Brooks come si deve: al cinema, in bianco e nero, e rigorosamente in costume!Ma con una novità. 🔗 Leggi su Palermotoday.it