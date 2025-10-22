Franciacorta balla | domenica debutta Naïf Party all’Hotel Costez
La Franciacorta si prepara a un fine settimana che vibra di musica e sorrisi: all’Hotel Costez di Cazzago San Martino, domenica 2610 arriva per la prima volta Naïf Party, un appuntamento pensato per chi ama stile e leggerezza. Un rito serale che chiude tre giorni intensi e rimette al centro il piacere di ritrovarsi. Un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
LG studio. Gregory Alan Isakov · Sweet Heat Lightning. Il pomeriggio di sabato 18 ottobre ci ha portato in Franciacorta, tra colori, profumi e sapori d’autunno! Arrivati a Paratico, abbiamo iniziato con una piacevole passeggiata nel Bosco dei Taxodi, immersi nei - facebook.com Vai su Facebook
Cambio programmazione Rai dal 21 settembre: Domenica In rivoluzionata, debutta Balene - La domenica pomeriggio di Rai 1 tornerà a puntare sulla messa in onda di Domenica In, il contenitore del pomeriggio festivo, che quest'anno sarà completamente rivoluzionato in vista del 50° ... Scrive it.blastingnews.com