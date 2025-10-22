Franciacorta balla | domenica debutta Naïf Party all’Hotel Costez

La Franciacorta si prepara a un fine settimana che vibra di musica e sorrisi: allHotel Costez di Cazzago San Martino, domenica 2610 arriva per la prima volta Naïf Party, un appuntamento pensato per chi ama stile e leggerezza. Un rito serale che chiude tre giorni intensi e rimette al centro il piacere di ritrovarsi. Un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

