Francia forti piogge e allagamenti a Sanary-sur-Mer

Violente piogge hanno provocato gravi allagamenti a Sanary-sur-Mer, località del dipartimento del Var, nel sud-est della Francia. Le strade si sono rapidamente trasformate in fiumi d'acqua, causando disagi alla circolazione e allagamenti in abitazioni e attività commerciali. Le autorità locali hanno attivato i soccorsi e invitato i cittadini alla prudenza, mentre proseguono le operazioni di messa in sicurezza delle aree colpite. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Francia, forti piogge e allagamenti a Sanary-sur-Mer

Approfondisci con queste news

Forti polemiche in Francia dopo il furto nel museo: il Fronte Nazionale accusa Dominque Buffin, prima donna a capo del servizio nella storia, di essere incapace ma nominata solo per le “quote rosa” Vai su Facebook

Bucciantini: "Chi ha la Juve in attacco? Scusate ma i centravanti dell'Inter sono il centravanti dell'Argentina e il centravanti della Francia, le nazionali più forti al mondo" Bergomi: "No no no Thuram nella Francia gioca e ancor più non gioca" Bucciantini: "Però fa - X Vai su X

Maltempo in Romania, forti piogge causano allagamenti e inondazioni - orientale, compresa la capitale Bucarest, il porto di Costanza sul Mar Nero e le zone circostanti. Segnala msn.com

Ci sono stati danni e allagamenti per le forti piogge in diverse regioni - Tra domenica e lunedì forti e prolungate piogge hanno causato danni e allagamenti in varie zone di Lombardia, Liguria, Piemonte e Toscana. Riporta ilpost.it

Maltempo nel weekend, in arrivo piogge e venti forti: ecco quando e dove - Nel corso del fine settimana, infatti, arriverà una perturbazione dalla Scandinavia che riporterà piogge, venti forti e pure nevicate sulle montagne. Lo riporta adnkronos.com