francia forti piogge e allagamenti a sanary sur mer

Violente piogge hanno provocato gravi allagamenti a Sanary-sur-Mer, località del dipartimento del Var, nel sud-est della Francia. Le strade si sono rapidamente trasformate in fiumi d'acqua, causando disagi alla circolazione e allagamenti in abitazioni e attività commerciali. Le autorità locali hanno attivato i soccorsi e invitato i cittadini alla prudenza, mentre proseguono le operazioni di messa in sicurezza delle aree colpite. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

