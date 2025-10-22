Franchi la Fiorentina replica al Comune | Sorpresi dai ritardi il coinvolgimento del club ora è da valutare

Firenzetoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'ufficialità sui ritardi dei lavori al Franchi arrivata direttamente dal Comune di Firenze (ritardi che non permetteranno di vedere la Curva Fiesole pronta per l'anno del centenario) arriva anche la risposta della Fiorentina. Attraverso una nota societaria, il club ha espresso grande. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

franchi fiorentina replica comuneLa replica della Fiorentina: “Volevamo un nuovo stadio, ma non è mai stato permesso. C’è ancora grande dispiacere” - Come era prevedibile la replica della Fiorentina alla notizia che la chiusura dei lavori in curva Fiesole subirà un ritardo (Stadio Franchi, ... Da piananotizie.it

franchi fiorentina replica comuneLavori al Franchi, la replica della Fiorentina: “Dispiaciuti e sorpresi. Pronti a rivalutare il coinvolgimento del club” - Duro comunicato della società viola: “Sono stati illustrate anche ulteriori e possibili attività per la seconda parte dei lavori che, al momento, potrebbero prevedere alcuni mesi lontani dal Franchi” ... msn.com scrive

franchi fiorentina replica comuneFranchi, ritardi nei lavori: la Fiesole non sarà pronta per il Centenario. Il nuovo cronoprogramma - La fine dei lavori resta prevista nel 2029, come già comunicato in precedenza dal Comune, ma ci saranno degli slittamenti ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Franchi Fiorentina Replica Comune