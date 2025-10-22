Francesco Trabucco ad Agrate Conturbia con Le ossa del cardinale

Sabato 25 ottobre, nell'ambito della rassegna "Paideia incontra autrici, autori, lettrici e lettori", organizzata da Paideia Associazione Culturale in collaborazione con la libreria La Feltrinelli point di Arona, lo scrittore Francesco Trabucco presenterà il suo romanzo "Le ossa del cardinale". 🔗 Leggi su Novaratoday.it

