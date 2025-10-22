Francesco Lollobrigida al Secolo | 15 miliardi per l’agricoltura siamo il governo che ha investito di più nel comparto

Ministro Lollobrigida qual è il suo bilancio dopo 3 anni al governo dell'Italia? «Il bilancio non posso essere io a tracciarlo, ma posso dire che questo è il governo che ha investito di più in agricoltura. Con 15 miliardi di euro è l'esecutivo che ha destinato più risorse per investimenti nel comparto agricolo della storia repubblicana. Il nostro obiettivo è quello di porre le basi per un modello produttivo più solido, sostenibile, giovane e tecnologico. Vogliamo mettere gli agricoltori nelle condizioni di guardare al futuro con fiducia, investendo in strumenti moderni e in una visione strategica di lungo periodo».

