Francesco Gianello morto a 14 anni per turbo cancro nel 2024 genitori a processo per omicidio | Seguivamo metodo Hamer curato con argilla

Francesco, 14 anni, è morto di "turbo cancro", un osteosarcoma diagnosticatogli solamente 2 anni prima del decesso, probabilmente collegato al vaccino Covid. Il piccolo è stato curato con argilla e psicoterapia Hamer. I genitori sono a processo per omicidio con dolo eventuale: "Non fate come noi". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Francesco Gianello morto a 14 anni per "turbo cancro" nel 2024, genitori a processo per omicidio: "Seguivamo metodo Hamer, curato con argilla"

