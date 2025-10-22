Fotovoltaico a terra tra Paradigna e via Benedetta | 300 firme raccolte e un esposto in Procura

L'associazione “Impegno Sociale per il San Leonardo e Cortile San Martino” interviene con fermezza in merito al progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra su un terreno agricolo situato tra le zone di Paradigna-Cortile San Martino e via Benedetta. “Ci auguriamo che le. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

#Nicco (Fdi) presenta l'odg a supporto del comune di Trofarello rispetto alla volontà di #RFI di installare un impianto fotovoltaico a terra. Si chiede un tavolo di confronto tra @regionepiemonte, Comune e RFI per salvaguardare le zone agricole #opencrpiemon - X Vai su X

In corso i lavori di movimento terra per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da circa 9 ettari. Utilizziamo il motograder per il livellamento e la preparazione del terreno, garantendo precisione e regolarità della superficie, fondamentali per la posa delle s Vai su Facebook

Fotovoltaico a terra, scatta la diffida al Comune di Sassoferrato - Il Comitato Monte Strega ha inviato una diffida al Comune di Sassoferrato affinché non dia il via libera a nuovi impianti fotovoltaici a terra a Monterosso. Scrive ilrestodelcarlino.it

Impianto fotovoltaico a terra. Via libera anche dalla Provincia - Nascerà su sette ettari in viale Industria, alla periferia della città, un nuovo impianto fotovoltaico. Lo riporta ilgiorno.it

Fotovoltaico, dal Governo stop ai moduli a terra nelle zone agricole - Sarà vietato installare nuovi impianti fotovoltaici a terra e aumentare l’estensione di quelli esistenti, nelle zone agricole; sono fatti salvi gli impianti finanziati dal PNRR, quelli ... Si legge su edilportale.com