’Forza e consapevolezza’ corso di difesa personale

Un gruppo di 40 donne partecipano con entusiasmo al corso ’Forza e Consapevolezza’, un percorso di difesa personale che si svolge ogni lunedì sera alle 19.30 presso la palestra Dante Alighieri di Savignano sul Rubicone, con il patrocinio del Comune. Il corso, condotto da Daniele Carpi e dalla dottoressa Licia Negrini, unisce l’allenamento fisico alla consapevolezza legata alle dinamiche della violenza ed empowermant per non cadere in un sentimento di impotenza che toglie la capacità di reazione. Dice Licia Negrini: "Per noi rappresenta un’esperienza unica di energia, solidarietà e forza interiore, che unisce donne di diverse età e percorsi di vita in un ambiente positivo e inclusivo che permette di essere protagoniste attive nella propria difesa e nel percepirsi abili e in gradi di difendersi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

