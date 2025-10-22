Forti raffiche di vento scatta l' allerta meteo nel Ravennate | ma attenzione anche alle onde
Dalla mezzanotte di oggi, mercoledì, alla mezzanotte di domani, giovedì, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 104, gialla per vento. L’allerta è emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna.Per la giornata di giovedì, come si. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
