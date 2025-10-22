Formazioni ufficiali Real Madrid Juve le scelte per il match di Champions

Calcionews24.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Formazioni ufficiali Real Madrid Juve, le scelte in vista del match di Champions League. Il punto Oggi la sfida valida per la terza giornata di Champions League: si gioca Real Madrid Juve. LEGGI ANCHE Le ultime novità sui turni di Serie A. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

formazioni ufficiali real madrid juve le scelte per il match di champions

© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Real Madrid Juve, le scelte per il match di Champions

Approfondisci con queste news

formazioni ufficiali real madridReal Madrid-Juventus: le formazioni ufficiali. Koopmeiners, Conceicao e Vlahovic, le scelte di Tudor - Le formazioni ufficiali: le decisioni di Tudor su Koopmeiners, Conceicao e Vlahovic. Lo riporta sport.virgilio.it

Real Madrid – Juventus: ecco le formazioni ufficiali - Juventus formazioni ufficiali: ecco le scelte di Xabi Alonso e Tudor per la terza giornata di Champions League 2025/26. Riporta generationsport.it

formazioni ufficiali real madridJuve-Real Madrid, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Tudor in cerca di riscatto - La Juve vuole dimenticare il brutto ko di Como e ripartire dalla Champions per ritrovare certezze e stimoli. Segnala tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Formazioni Ufficiali Real Madrid