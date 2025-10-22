Formazioni ufficiali Real Madrid Juve, le scelte di Tudor per il Bernabeu: il francese stringe i denti, Koopmeiners in mediana, il turco con la fascia. Le scelte sono fatte, le formazioni ufficiali sono arrivate. Per la super sfida di Champions League di questa sera al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, Igor Tudor sorprende tutti e recupera in extremis uno dei suoi big, rilancia il suo bomber titolare e affida la fascia di capitano al suo gioiello più prezioso. Una Juventus che si presenta a Madrid con tante assenze, ma con un undici che proverà a giocarsela a viso aperto. Formazioni ufficiali Real Madrid Juve: le scelte di Tudor e Xabi Alonso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Formazioni ufficiali Real Madrid Juve: le scelte di Tudor per la sfida in programma stasera al Santiago Bernabeu