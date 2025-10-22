Formazioni confermate mentre Ronaldo e altre stelle restano fuori

2025-10-22 15:14:00 Ecco quanto riportato poco fa: Con Cristiano Ronaldo rimasto a Riad, l’Al-Nassr ha fatto riposare anche diverse altre stelle mentre affrontano Goa nella AFC Champions League Two. Ronaldo non ha fatto il viaggio nel sud-ovest dell’India, con l’allenatore Jorge Jesus che ha spiegato che Al-Nassr aveva deciso di dargli tregua dall’attenzione che il talismano portoghese riceve al di fuori dell’Arabia Saudita. “Ronaldo è estremamente popolare fuori dall’Arabia Saudita e molti fan vogliono fare foto con lui, soprattutto in India, Iraq e Hong Kong”, ha detto Jesus. “Ecco perché abbiamo deciso di trattenerlo a Riyadh per mantenere la sua preparazione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com