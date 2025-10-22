Formazione | Guardia di Finanza e Università degli Studi della Tuscia di Viterbo insieme per l’attivazione di specifiche attività formative e corsi di aggiornamento a favore del personale del Corpo

Firmato ieri un importante addendum alla convenzione già stipulata nel 2021 tra l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo e la Guardia di Finanza, volta ad avviare un rapporto di collaborazione e sinergia nell'ambito della formazione universitaria nonché favorire un innalzamento delle conosce.

