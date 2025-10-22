Formazione e territorio Coldiretti Sicilia premia l’Istituto Amato Vetrano

Agrigentonotizie.it | 22 ott 2025

Un importante riconoscimento per l’Istituto tecnico agrario Calogero Amato Vetrano di Sciacca, premiato da Coldiretti Sicilia nella categoria “Coltiviamo insieme” durante la cerimonia svoltasi a Palermo lunedì 20 ottobre.Il premio celebra l’eccellenza di un percorso formativo che unisce. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

