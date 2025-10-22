Formazione Aurigemma | Difensore civico avvicina istituzioni e cittadini
Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Il Difensore civico svolge un ruolo importante. Riduce la distanza che spesso si crea tra i cittadini e le istituzioni. Vogliamo continuare a valorizzare la figura che sa comunicare le esigenze e le problematiche dei cittadini del territorio". Sono le parole del presidente del Consiglio regionale del Lazio, Marino Fardelli, partecipando, oggi a Roma, alla presentazione del progetto ‘Il difensore civico sui banchi di scuola'. Un'iniziativa che mira ad avvicinare i giovani alla figura eletta dal Consiglio regionale con il compito di tutelare il cittadino dagli abusi, ritardi e negligenze della Pubblica Amministrazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondisci con queste news
CORSI DI FORMAZIONE TOTALMENTE GRATUITI finanziati dall’Unione Europea rivolti a tutti i cittadini, imprenditori e dipendenti Non sei mai vecchio abbastanza per smettere di imparare. (H. B. Mackay) Percorso di Formazione finanziato dall’Unione Europe - facebook.com Vai su Facebook
IL PENSIERO - Auriemma: "Napoli, con il Genoa c’è l’occasione di tornare primi da soli, non immagino novità di rilievo nella formazione" https://ift.tt/9CEpQLM - X Vai su X