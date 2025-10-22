Forino denunciato 20enne per guida in stato di ebbrezza e possesso di una balestra

Avellinotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri della Stazione di Forino hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un 20enne del luogo ritenuto responsabile di guida sotto l’influenza di alcool e porto di oggetti atti ad offendere.All’esito di specifiche analisi, il ragazzo, controllato alla guida della sua autovettura. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

