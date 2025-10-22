Forino AV | in possesso di una balestra e guida sotto lâ€™influenza dellâ€™alcool – i Carabinieri denunciano un 20enne
Giovane di 20 anni fermato a Forino: positivo allâ€™alcoltest e trovato in auto con una balestra. Denunciato, patente ritirata e veicolo sottoposto a fermo.. I Carabinieri della Stazione di Forino hanno deferito alla competente AutoritÃ Giudiziaria un 20enne del luogo ritenuto responsabile di guida sotto lâ€™influenza di alcool e porto di oggetti atti ad offendere. Allâ€™esito di specifiche analisi, il ragazzo, controllato alla guida della sua autovettura nella quale era custodita anche una balestra, risultava avere un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Per il predetto Ã¨ dunque scattata la denuncia in stato di libertÃ alla Procura della Repubblica di Avellino, il ritiro della patente di guida e il fermo del veicolo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
News recenti che potrebbero piacerti
Denunciato un giovane di 24 anni per il possesso di una ventina di grammi di droga - facebook.com Vai su Facebook
Forino, in possesso di una balestra guida sotto l’influenza dell’alcool: i Carabinieri denunciano un 20enne - I Carabinieri della Stazione di Forino hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un 20enne del luogo ritenuto responsabile di guida sotto l’influenza di alcool e porto di oggetti atti ad off ... Come scrive irpinianews.it