Forino AV | in possesso di una balestra e guida sotto lâ€™influenza dellâ€™alcool – i Carabinieri denunciano un 20enne

Giovane di 20 anni fermato a Forino: positivo allâ€™alcoltest e trovato in auto con una balestra. Denunciato, patente ritirata e veicolo sottoposto a fermo.. I Carabinieri della Stazione di Forino hanno deferito alla competente AutoritÃ Giudiziaria un 20enne del luogo ritenuto responsabile di guida sotto lâ€™influenza di alcool e porto di oggetti atti ad offendere. Allâ€™esito di specifiche analisi, il ragazzo, controllato alla guida della sua autovettura nella quale era custodita anche una balestra, risultava avere un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Per il predetto Ã¨ dunque scattata la denuncia in stato di libertÃ alla Procura della Repubblica di Avellino, il ritiro della patente di guida e il fermo del veicolo.