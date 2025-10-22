Forino AV | in possesso di una balestra e guida sotto lâ€™influenza dellâ€™alcool – i Carabinieri denunciano un 20enne

Puntomagazine.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovane di 20 anni fermato a Forino: positivo allâ€™alcoltest e trovato in auto con una balestra. Denunciato, patente ritirata e veicolo sottoposto a fermo.. I Carabinieri della Stazione di Forino hanno deferito alla competente AutoritÃ  Giudiziaria un 20enne del luogo ritenuto responsabile di guida sotto lâ€™influenza di alcool e porto di oggetti atti ad offendere. Allâ€™esito di specifiche analisi, il ragazzo, controllato alla guida della sua autovettura nella quale era custodita anche una balestra, risultava avere un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Per il predetto Ã¨ dunque scattata la denuncia in stato di libertÃ  alla Procura della Repubblica di Avellino, il ritiro della patente di guida e il fermo del veicolo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

forino av possesso balestraForino, in possesso di una balestra guida sotto l’influenza dell’alcool: i Carabinieri denunciano un 20enne - I Carabinieri della Stazione di Forino hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un 20enne del luogo ritenuto responsabile di guida sotto l’influenza di alcool e porto di oggetti atti ad off ... Come scrive irpinianews.it

Cerca Video su questo argomento: Forino Av Possesso Balestra