Forino 20enne ubriaco fermato alla guida con una balestra in auto | denunciato

Il giovane, controllato dai militari, Ã¨ risultato positivo allâ€™alcol test e trovato in possesso di una balestra. Per lui denuncia, ritiro della patente e fermo del veicolo.. I Carabinieri della Stazione di Forino, in provincia di Avellino, hanno denunciato un 20enne del posto ritenuto responsabile di guida sotto lâ€™influenza dellâ€™alcol e porto di oggetti atti ad offendere. Il giovane Ã¨ stato fermato durante un controllo alla circolazione stradale. A seguito delle analisi di rito, Ã¨ risultato avere un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Durante la perquisizione del veicolo, i militari hanno inoltre rinvenuto una balestra custodita allâ€™interno dellâ€™auto, che Ã¨ stata immediatamente sequestrata. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

