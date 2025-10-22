Forestalia 2025 | la fiera agroforestale si rinnova a Piacenza Expo con tre nuovi eventi
L’appuntamento per chi lavora nei boschi e nella filiera agroforestale si rinnova e rilancia la propria proposta espositiva a Piacenza Expo, dove dal 24 al 26 ottobre andrà in scena Forestalia, arricchita quest’anno da tre nuovi eventi fieristici collaterali nel segno della natura e delle sue. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Saremo presenti alla fiera Forestalia 2025, in programma dal 24 al 26 ottobre 2025 presso il centro espositivo Piacenza Expo. L’edizione 2025 di Forestalia pone l’accento sull’innovazione tecnologica applicata alla gestione forestale, sull’efficienza della f - facebook.com Vai su Facebook
Forestalia 2025: la fiera agroforestale si rinnova a Piacenza Expo con tre nuovi eventi - L’appuntamento per chi lavora nei boschi e nella filiera agroforestale si rinnova e rilancia la propria proposta espositiva a Piacenza Expo, dove dal 24 al 26 ottobre andrà in scena Forestalia, arricc ... Si legge su ilpiacenza.it