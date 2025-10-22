Forbidden Fruit ecco chi è l’attore che interpreta Kemal nell’amata serie turca

L’attore turco Sarp Can Köro?lu interpreta con successo il ruolo di Kemal nella fortunata soap opera turca Forbidden?Fruit (in Italia trasmessa su Canale 5). Con il suo aspetto affascinante e l’aura di mistero che circonda il personaggio, Kemal è diventato ben presto uno dei protagonisti più amati del prodotto. Ma chi è davvero Sarp Can Köro?lu, l’uomo dietro il volto di Kemal? In questo articolo scopriamo qualche dettaglio sulla sua vita, origini e carriera. Sarp Can Köro?lu è nato il 14 luglio 1990 a Istanbul, in Turchia. Sin da bambino ha mostrato una propensione verso la recitazione e la scena, e ha deciso di coltivare questo interesse parallelamente agli studi universitari. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it