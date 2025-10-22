Forbidden fruit 2 replica puntata del 22 ottobre in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 22 ottobre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Zeynep ha saputo che Ender e Alihan hanno chiesto l’affidamento di Erim e si arrende al fatto che il suo ex, ormai, si sta costruendo una nuova famiglia. La ragazza organizza una serata per tutti gli amici originari di Bursa, alla quale Yildiz invita Bircan, l’ex fidanzata di Kemal. La presenza della ragazza non è casuale, perchè Yildiz le affida un compito preciso. Emir pensa di essersi liberato dei creditori e non accetta l’aiuto di Dundar. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 64 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
